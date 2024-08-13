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Polisten 'Kırmızı ışık' operasyonu

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Polisten 'Kırmızı ışık' operasyonu
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bugün saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği bir kontrol sırasında, polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsünün şüpheli davranışları sonucu 40 gram uyuşturucu tespit edildi.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

13.08.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü N.S.(E-25)’nin şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır 28 paket haline getirilmiş toplam 40 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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