Polisten 'Kavşak 2' operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa - Gaziköy Anayolu üzerinde gerçekleştirilen “Kavşak-2” Operasyonu kapsamında önemli miktarda uyuşturucu ile para ele geçirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, toplam 58 gram ağırlığında Kokain, 137 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 150 Euro ile 3,000 TL nakit para ele geçirildi. Kavşak -2 Operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı.
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