Polisten kaçmaya çalışırken, başına gelmeyen kalmadı

Polise sevk edilirken araçtan atladı ağır yaralandı, hastaneden kaçmaya çalışırken de 8 metre yükseklikten düştü

İskele’de evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen sivil araçta yolcu olarak bulunan David Nnadozie Amalu (E-37) arka kapıdan dışarıya atlayarak ağır yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınan Amalu dün hastanenin 8 metre yüksekliğindeki penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Amalu bel kemiği kırığı teşhisiyle nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre, 7 Kasım Salı günü evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen araçtan atlayan Amalu, kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Dün saat 05.00 sıralarında, hastanenin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada 8 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanan Amalu’yla ilgili soruşturma sürüyor.

