Polisten kaçmak isterken kaza yaptı

Alayköy’de aracında uyuşturucu bulunan Ersan Tarım, polisleri görünce araçla geri geri gidip, başka bir araca çarptı. Tarım ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ceyda Bolat tutuklanırken, zanlıların araçtan attıkları üç gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ile araçta bir gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ele geçirildi

Araçlarında uyuşturucu olduğu için narkotik ekibinden kaçmaya çalışırken kaza yapan Ersan Tarım ile yanında yolcu olarak bulunan Ceyda Bolat tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Haziran 2024 tarihinde Alayköy’de zanlı Ersan Tarım ile aracında yolcu olarak bulunan zanlı Ceyda Bolat’ın Atatürk Caddesi’ne giriş yapacakları esnada Narkotik polisini fark edip, araçla geri geri gidip, başka bir araca çarptıktan sonra caddeye çıkıp ilerlediklerini ve kaçmak isterken araçlarının durdurulduğunu belirtti.

Polis, zanlıların araçtan attıkları üç paket halinde üç gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların aracında yapılan aramada bir gram daha Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını söyledi.

Her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, birlikte yaşadıkları Alayköy’deki ikametgahta yapılan aramada ikametgahın salon kısmında bulunan sehpa üzerinde yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

