banner762
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
35 0
Elektriğe yüzde 300’e yakın zam
Elektriğe yüzde 300’e yakın zam
18 0
 
100 TL üzeri borcu olanın elektriği kesilecek
100 TL üzeri borcu olanın elektriği kesilecek
32 0
Soyer’den harika başlangıç
Soyer’den harika başlangıç
17 0
Yasak avcılığını önüne geçilemiyor
Yasak avcılığını önüne geçilemiyor
65 0
Yaşlı taşımak için kullanılan araçla arpa taşınır mı?
Yaşlı taşımak için kullanılan araçla arpa taşınır mı?
376 0
Yeşilova, kendine geldi
Yeşilova, kendine geldi
18 0
banner797
banner794

Polisten kaçamadı

banner476

Akıncılar köyünde polis ekibi tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında koşarak polisten kaçmaya teşebbüs eden kişi yakalandı

banner714
Polisten kaçamadı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmek için gizli ittifak yaptığı gerekçesi ile tutuklana zanlı Erick Bodo Nlandu mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Erıck Bodo Nlandu,  ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak kurmak suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 24.02.2022 tarihinde saat 22:00 de Akıncılar köyü içinde bir polis ekibi tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında zanlının koşarak polisten kaçmaya teşebbüs ettiğini aktardı. Polis, akabinde zanlının köy içerisinde tespit edilerek soruşturma maksatlı Demirhan Polis Karakoluna getirilerek 25.02.2022 tarihinde tercüman yardımı ile yapılan sorgusunda Güney Kıbrıs’da kalmakta olan Nijerya uyruklu ve isminin Stephan olduğunu bildiği kişi ile kendisini Güney Kıbrıs’a geçirmesi için 350 Euro karşılığında anlaşıp ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifakta bulunduklarını vermiş olduğu gönüllü ifadesi ile de kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını ve yasal olmayan yolla kaçabileceğini söyleyerek, tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.