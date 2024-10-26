Polisten “İkizler Operasyonu”

Girne Turizm Limanı’nda polis tarafından gerçekleştirilen “İkizler Operasyonu"nda MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 2 bin 500 adet hap (ekstazi) ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre olay, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında KKTC’ye giriş yapmak isteyen Z.E’nin (E-47) üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Söz konusu şahsın tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 2 bin 500 adet hap (ekstazi) tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.



Gemikonağı’nda uyuşturucu… Üç tutuklu



Öte yandan, saat 17.30’da, Gemikonağı’nda, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, O.O.O.(E-23), A.S.O.(E-25) ve O.F.E’nin (E-27) kalmakta oldukları iki ayrı evde arama yapıldı.

Aramalarda zanlıların tasarruflarında toplam 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve rende tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

