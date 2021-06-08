Polisten dolandırıcılar konusunda uyarı

Polis tarafından yapılan duyuru ile son günlerde bazı kötü niyetli kimliği mechul şahısların Türkiye hatlarını kullanarak özellikle yaşlı kişileri arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik ve banka hesap numarası istedikleri bildirilerek bu gibi kişilerle karşılaşılması durumunda hemen polise bilgi verilmesi istendi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan bilgilendirme şöyle:

"Son günlerde, yurt dışı Türkiye hatları kullanarak özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendisini polis (komiser) olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahıslar; aradıkları kişilere, banka hesaplarının tehlikede olduğunu söyleyip yardımcı olmak adına söz konusu kişilerin, kimlik ve banka hesap numaralarını istedikleri yönünde polise şikayetler yapılmaktadır. Halkımızın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede polisi haberdar etmeleri önemle rica olunur."