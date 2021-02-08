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Polisten doğum günü partisine baskın: 13 tutuklu

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Polisten doğum günü partisine baskın: 13 tutuklu
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin bugün akşam saatlerinde Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bir eve yaptığı operasyonda doğum günü partisi için toplanan 13 kişiyi tutukladı.
Adli Şube ekiplerinin yasal emirlere itaatsizlik ve bulaşıcı hastalıklar kurallarına itaatsizlik gerekçesiyle saat 18.05’te Marmara Bölgesi 10. Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde doğum günü partisi yaptıkları tespit edilen 11‘i erkek 2 bayan Afrika uyruklu tutukladıkları bildirildi.
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin bugün şu ana kadar Lefkoşa 28 kişiyi tutukladığı bildirildi.
 
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