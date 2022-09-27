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Polisten asayiş ve trafik denetimi

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Polis dün gece Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

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Polisten asayiş ve trafik denetimi


Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kafe, bar, restoran, market ve gece kulüpleri kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 573 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 7 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de, gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehane ve pansiyonlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimler kapsamında ikamet izni olmadığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 26 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam bin 347 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 246 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 21 araç trafikten men edildi, 2 kişi ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi, ikamet izni olmadığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 700 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 213 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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