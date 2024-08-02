Polisleri darp edip, ölümle tehdit etti

Lefkoşa’da Taner Çizer adlı kişi, sarhoş şekilde Any Home adlı işletmeye giderek iş yeri sahibi Tekin Birinci'nin, eşini polise şikayet ettiği gerekçesi ile bağırıp çağırdı, ardından tutuklanınca iki polisi yumruklayarak darp etti. Öfkesini alamayan zanlı, hücreye konulurken polisi, “Senin yüzünü ezberledim yarın buradan çıktığımda seni bulup öldüreceğim" diye tehdit edip, kontrol odasının camlarını kırdı

Lefkoşa’da bir işletme sahibini tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan, ardından kendisini hücreye götüren iki polisi darbeden, hücre kontrol odasındaki camı kıran ve bir polisi tehdit eden Taner Çizer, soruşturma kapsamında 1 gün tutuklu kalacak.

Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet tehdidi” “Kasti hasar”, “Polisi darp, görevinden men”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır hareket”, “İtale-i lisan” suçlarından tutuklanan zanlı Taner Çizer dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde zanlı Taner Çizer’in sarhoş bir vaziyette Lefkoşa’da, Şht. Mustafa Salih Sokak’ta faaliyet gösteren

Any Home adlı işletmeye giderek konu iş yeri sahibi Tekin Birinci'nin, eşini polise şikayet ettiği gerekçesi ile bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine görevli polisler tarafından Lefkoşa Adli Şube’ye getirildiğini ve burada görevli polisler tarafından alkol testi yapılmak istenmesi üzerine nefes örneği vermeyi reddederek sarhoş bir vaziyette "O Tekin Birinci buraya gelecek, s..ecem anasını" diye küfür ettiğini, ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunmasının ardından suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

İKİ POLİSİ DARBETTİ, BİR POLİSİ TEHDİT ETTİ

Polis zanlının tutuklanmasın arından hücreye indirilmeye çalışıldığı sırada Lefkoşa Adli Şube’de görevli polisler K.Ç ve E.Y’e yumruk vurmak sureti ile her iki polis memurunu da darp edip görevlerinden men ettiğini ayrıca hücrelerde kontrol odasında bulunduğu esnada polis memuru H.Ç’ye hitaben “Senin yüzünü ezberledim yarın burdan çıktığımda seni bulup öldüreceğim “ deyip Şiddet Tehdidinde bulunup kontrol odasının camına kasten ve kanunsuz olarak yumruk atarak kırıp kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Süleyman Taluğ zanlının makul kuvvet kullanılarak Suç üstü hali gereği tutuklandığı cama yumruk atıp kırmasından ötürü elinde meydana gelen yaranın tedavisi iin hastahaneye götürülerek müdahale yapıldığını ve taburcu edildiğini belirtti. Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın davm ettiğini yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

