Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, sarhoş olup, bağırıp rahatsızlık veren 461 miligram alkollü K.Ç.(E-40), tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre olay dün 15.00’te meydana geldi.
-Esentepe’de iş kazası
Esentepe’de dün saat 09.30’da bir inşaat alanında çalışan Zain Ali (E-24), toprak zemin üzerinde yürürken ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı.
Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisi ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
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