Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, sarhoş olup, bağırıp rahatsızlık veren 461 miligram alkollü K.Ç.(E-40), tutuklandı.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre olay dün 15.00’te meydana geldi.

-Esentepe’de iş kazası

Esentepe’de dün saat 09.30’da bir inşaat alanında çalışan Zain Ali (E-24), toprak zemin üzerinde yürürken ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı.

Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisi ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

