Polisiye olaylar

Gazimağusa’da sokak kavgası

Gazimağusa'da 30 Eylül’de 12.00 sıralarında Lazana Sokak üzerinde iki grup arasında kavga çıktı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, K.M. (23), A.M. (14), R.M. (17), S.K. (23), A.M. (17), K.M. (24) ve H.M’nin (25) bir tarafta; A.A. (37), H.T. (22), M.S. (20), M.A. (61), S.S. (20), E.A. (14) ve E.K’nin (36) diğer tarafta yer aldığı olayda taraflar, tasarruflarında bulundurdukları ahşap sopa ve aletlerle birbirlerine vurdu. Kavga sırasında A.A.'ya ait aracın camı ve yan kısımları zarar gördü. Bahse konu şahıslar dün tutuklandı, soruşturma sürüyor.

-Güzelyurt’ta müstahdem tarafından hırsızlık

Güzelyurt'ta 30 Eylül’de D.T. (45) çalıştığı iş yeri adına bir müşteriden aldığı 11 bin 140 TL'yi iş yerine teslim etmeyerek çaldı. Polis Basın Bülteni’ne göre D.T. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Ani ve gayri tabii ölüm gelişmeleri

27 Eylül’de Karşıyaka'daki ikametgahında ölü bulunan Alan Edwin Jennings'in (77) otopsisinde ölüm sebebinin "kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ayrıca, 29 Eylül’de Girne'de kaldığı otel odasında rahatsızlanan ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılan Joseph Paget (66), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi sonucunda ölüm nedeninin "kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" olduğu belirlendi. Bu olayda da soruşturma devam ediyor.

-Arazi yangınları ekim ayında da sürüyor

Aydınköy'de dün 17:30'da arazide çıkan yangın sonucu, 100 metrekarelik alandaki kuru otlar, çalılar ve sulama hortumları zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, soruşturma devam ediyor.

Yayla'da dün 15:30'da kullanılmayan bir okul avlusunda, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 180 metrekarelik alan içinde kuru otlar ve 13 çam ağacı zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunan 10 kişi tespit edilerek tutuklandı. Kişilerin hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

