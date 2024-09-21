banner913
banner932
UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyor… Başkanlık için üç aday yarışacak
UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyor… Başkanlık için üç aday yarışacak
9 0
UBP'de nefesler tutuldu
UBP'de nefesler tutuldu
19 0
 
Lefkoşa-Mağusa taksi fiyatına İtalya!
Lefkoşa-Mağusa taksi fiyatına İtalya!
183 0
Yasağa uymayan karavanlara ceza
Yasağa uymayan karavanlara ceza
20 0
"Açık Kulis" isimli müzikli oyun 28 Eylül'de sahnelenecek
20 0
''Hep birlikte çalışacağız''
''Hep birlikte çalışacağız''
26 0
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
54 0
banner1032

Polisiye olaylar....

banner1020

banner1045
Polisiye olaylar....
banner971
Yeşilırmak’ta sakin Enver Fırtına (E-84) yaşamını yitirdi.
Polisten yapılan açıklamada, Fırtına'nın dün saat 14.30 sıralarında yaşamını sonlandırdığı bildirildi.


Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.


-Çatalköy’de 16 Eylül’de yaşamını yitiren Robert Sykes’ın ölüm nedeni belirlendi


Çatalköy’de 16 Eylül’de kaldığı evin giriş kısmında ölü bulunan Robert David John Sykes’ın (E-80) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Opere Rektum Kanseri, Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Dolaşım ve Solunum Yetmezliği” olduğu tespit edildi.


Polis Sykes’ın ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.