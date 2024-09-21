Polisiye olaylar....

Yeşilırmak’ta sakin Enver Fırtına (E-84) yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamada, Fırtına'nın dün saat 14.30 sıralarında yaşamını sonlandırdığı bildirildi.





Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.





-Çatalköy’de 16 Eylül’de yaşamını yitiren Robert Sykes’ın ölüm nedeni belirlendi





Çatalköy’de 16 Eylül’de kaldığı evin giriş kısmında ölü bulunan Robert David John Sykes’ın (E-80) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Opere Rektum Kanseri, Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Dolaşım ve Solunum Yetmezliği” olduğu tespit edildi.





Polis Sykes’ın ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

