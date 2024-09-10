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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar
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Karaoğlanoğlu’nda boğulma tehlikesi geçiren kadın, vatandaşlar tarafından kurtarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, kimliği henüz tespit edilemeyen kadın Karaoğlanoğlu’nda denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Bahse konu şahıs, sahildeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Katle teşebbüs, kasti hasar, kavga ve rahatsızlık

Hamitköy’de dün saat 17.30 sıralarında, F.K.(E-43) ile A.M.A.S.(E-22) arasında çıkan kavgada, F.K.’nin burun kemiği kırıldı. Kavga sonrasında ise F.K., öldürmek kastıyla aracını A.M.A.S.’nin üzerine sürdü, A.M.A.S. ise araca taş atarak aracın sağ ön kapı camına zarar verdi. Bahse konu kişiler tutuklandı.

Yangın

Gazimağusa’da 28’inci Tümen Caddesi’nde eski çorap fabrikası yanındaki arsada, saçtan mamul garajda park halinde bulunan Gürkan Abat’ın kullanımındaki GR 450 plakalı salon araçta, bu sabah saat 01.30 sıralarında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bahse konu araç ile aracın yanında yerde bulunan şilte ve 5 adet palet tahta tamamen yandı
 
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