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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar
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İskele’de faaliyet gösteren bir otelin balkonundan sarkan 31 yaşındaki D.D, yaklaşık 10,5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay gece saat 00.30’da meydana geldi. Otelde müşteri olarak bulunan D.D.(K-31), henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı otelin balkon korkuluklarına elleriyle tutunarak aşağıya sarktı. O esnada arkadaşı A.F.E., (E-47) tarafından fark edilip ellerinden yukarıya çekilmek istenmesine rağmen, tutunamayıp yaklaşık 10,5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.
- Tasarruflarında yarım kilo uyuşturucu bulundu

Lefkoşa Hamitköy’de dün saat 14.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde şüpheli olarak gördükleri K.O.I.(E-36) ve C.C.’nin (E-32) üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta arama yaptı.
Aramada, şahısların tasarruflarında yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
 - Yüksek sesle bağırıp çağırdılar, çevreye rahatsızlık verdiler
 Girne ve Lefkoşa’da meydana gelen “Sarhoşluk ve Rahatsızlık” meseleleriyle ilgili üç kişi tutuklandı.
Girne’de faaliyet gösteren bir kafe içerisinde, dün saat 20.00 sıralarında A.N.(E-38), alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırdı, çevreye rahatsızlık verdi.
Lefkoşa’da Tanzimat Sokak’ta ise K.M.B.(E-22), 227 miligram alkollü içki tesiri altında ve E.S.(E-25), 234 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevrede rahatsızlığa neden oldu.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
 - Serhatköy’de yangın
 Serhatköy’de dün saat 14.00 sıralarında,yol kenarındaki bir arazide yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile anızlar yandı.
 -İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı
 Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde kaçak olarak ülkede ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
 - Alayköy’de iş kazası… Hamur yoğurma makinesine elini kaptırdı
 Alayköy’de dün saat 23.00 sıralarında, bir işletmenin pide imalat bölümünde çalışan Zeeshan Shafıq'ın (E-20), çalışır durumdaki hamur yoğurma makinesine elini kaptırması sonucu sağ eli kırıldı.
Zeeshan Shafıq, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.
 
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