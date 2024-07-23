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Polisiye olaylar

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52 yaşındaki Coşkun Gümüştaş hayatını kaybetti

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Polisiye olaylar
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Gazimağusa’da sakin 52 yaşındaki Coşkun Gümüştaş dün “kalp krizi” nedeniyle hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Gümüştaş, dün saat 13.15 sıralarında ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.
Gümüştaş’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. 
-34 yaşındaki Olushola Samson Osunma yaşamını yitirdi
İskele’de sakin 34 yaşındaki Olushola Samson Osunma (E)  bu sabah 07.30 sıralarında yaşamını sonlandırdı.
-Koçin’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, opere endometrium kanseri, kalp yetmezliği ve kalp krizi”
Değirmenlik’te kaldığı ikametgah içerisinde geçen pazar günü aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Emine Koçin’in (K-63) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin, “kalp hastalığı, opere endometrium kanseri, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
-Çallı’nın ölüm sebebi “vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solum durması”
İskele’de faaliyet gösteren bir otelde, 13 Temmuz tarihinde, süs havuzu içerisinde elektrik işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçen pazar günü yaşamını yitiren Murat Çallı’nın (E-38) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin, “vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solum durması” sonucu olduğu belirlendi.
 
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