Polisiye olaylar

Gönyeli’de dün meydana gelen iş kazasında 42 yaşındaki İzzittin Kesnik inşaatta demir iskele üzerinde dış pencere camının kenarında alçı yaparken bir metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Kesnik, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Lefkoşa’da sahte belge

Lefkoşa’da T.Y.’nin (E-24) 2 Temmuz’da bir bankada ipotekli olarak bulunan tır aracın KKTC’den çıkarılabilmesi maksadıyla, banka tarafından söz konusu araç için yazılan izin belgesini sahteledikten sonra araç şoförüne verip tedavüle sürdüğü ve aracın KKTC’den çıkış ve giriş yapmasına olanak sağladığı tespit edildi. T.Y. tutuklandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetim ve kontroller sonucunda, ikamet izinsiz ülkede bulunduğu tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne-Lefkoşa ana yolunda araç yangını

Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde Ciklos mevkiinde dün Rufat Ilyasov’un (E-44) kullanımındaki JR 450 plakalı araçta, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın makine bölümündeki muhtelif elektrik ve plastik aksamları ile hava filtresi yandı, oluşan ısıdan dolayı aracın ön kaput boyası da zarar gördü.

