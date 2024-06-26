Polisiye olaylar

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bugün saat 11.00 sıralarında, Serkan Korkut (E-30), yönetimindeki PM 312 plakalı salon araçla seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kırmızı ışık yandığı için bekleyen Fevzi Kavaz (E-27) yönetimindeki HB 800 plakalı araca çarpıp tavanı üzerine devrildi. Yine çarpmanın etkisiyle ileri savrulan HB 800 plakalı araç ise, önünde bekleyen Celal Doğan (E-25) yönetimindeki SJ 580 plakalı kamyona çarptı. Kazada yaralanan olmadı.



-Hırsızlık

Gazimağusa’da Ağustos 2021-Haziran 2024 döneminde bir iş yerinde çalışan M.E.’nin (K-55), şirket adına tahsil ettiği 273 bin 400 TL’yi şirket hesabına yatırmayıp, tasarrufuna geçirdiği tespit edildi ve bahse konu kişi tutuklandı.



Emanetçi tarafından hırsızlık

İskele’de, S.I.B.R. (E-32) ve S.F.’nin (E-32) 6-10 Haziran tarihleri arasında, Bangladeş’teki ailelerine göndermek için yedi kişiden emaneten aldıkları toplam 199 bin 536 TL’yi söz konusu şahısların ailelerine göndermeyip çaldıkları tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada S.I.B.R. tutuklandı, S.F. ise aranıyor.



İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen üç kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.



Yeniboğaziçi’nde alkollü 2 kişi kavga etti

Yeniboğaziçi’nde bu sabah 01.30 sıralarında, 168 mlgr alkollü Z.A.(E-40) ile 227 mlgr alkollü A.V.(E-31) arasında kavga çıktı. Bahse konu kişiler birbirlerini darp edip, bağırarak rahatsızlık yaptı ve tutuklandı.



İzinsiz dedektör ithali, tasarrufu ve dedektör ile define aramaktan 4 tutuklu…

Girne’de ormanlık bir arazide, pazartesi günü saat 19.00 sıralarında, S.Ç. (E-30), A.C.E.(E-44) ve V.A.’nın (E-32) kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları dedektör ile izinsiz olarak define arayıp kazı yaptıkları tespit edildi. Öte yandan, dün saat 12.00 sıralarında da, Yenierenköy’de Karpaz Gate Marina’da A.C.E.’ye (E-44) ait teknede yapılan aramada, ülkeye ithali yasak olan ve eski eser aramada kullanılan bir dedektör bulanarak emare olarak alındı. A.C.E. ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.G.(E-54) ve V.A.(E-32) tutuklanırken, define kazmada bulunan S.Ç. de tutuklandı.



Araç yangını

Dörtyol - Alaniçi Anayolunun birinci kilometresinde, dün saat 18.20 sıralarında, Mehmet Behçet Aksoy yönetimindeki KT 380 plakalı araç, seyir halindeyken muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

