Polisiye olaylar

Gazimağusa’da dün sabah Ertan Kahraman (E-54), çalıştığı restoranda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.



-Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu

Güzelyurt’ta, dün gece T.Ö.’nün (E-27) kullanımındaki ve R.H.’nin (E-27) yolcu olarak bulunduğu araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Şahıslar tutuklandı.





-Lefkoşa ve Balıkesir’de hırsızlık

Lefkoşa’da 2 Haziran’da F.S.’nin (E-53), düşürülen kredi kartını bularak söz konusu kredi kartından toplam 2 bin 120 TL harcama yaptığı tespit edildi. F.S tutuklandı

Balıkesir’de dün sabah H.K.’nin (E-43) bir şahsa ait 7 adet kare balyayı alıp, kullanımındaki aracın arkasına yüklemek suretiyle çaldığı tespit edildi. H.K tutuklandı



-Kasti hasar

Lefkoşa’da 3 Haziran’da Ünveren Sokak üzerinde, park halinde bulunan 10 aracın dikiz aynaları, ön silecekleri ve ön camları kasten kırılarak, muhtelif kaporta kısımları ise kasten çizilerek hasara uğratıldı.

Polis, meselede zanlı olarak görülen A.D.’yi (E-62) tespit ederek tutukladı.

Girne’de İ.H.G.(E-31) 133 miligram alkollü içki tesiri altında araç park yerindeki iki aracın dikiz aynalarını, kasten kırarken suçüstü yakalandı

