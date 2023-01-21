Polisiye olaylar

Tartıştıkları kişinin 11 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmasına sebep olmaktan aranan 2 kişi tutuklandı

Haspolat Belediye Evleri Apartmanlarında, depozito konusunda tartıştıkları Chukwudı Oliver Nwauuisi’nin (E-23) yaklaşık 11 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmasına sebep oldukları için aranan I.E.(E-30) ve A.A.(E-23) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 10 Ocak’ta yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.



-Extacyden 3 kişi tutuklandı



Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 23:00 sıralarında yapılan operasyon sonucunda üzerlerinde extacy türü uyuşturucu hap bulunan S.O.(E-20) ve A.G.(E-40) ile meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen V.B.(E-20) tutuklandı.



Polis açıklamasına göre S.O’nün üzerinde 15 MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, A.G’nin üzerinde ise 15 MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ile yaklaşık 5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.



Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahısların birlikte kaldığı evde yapılan aramada ise toplam 63 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap daha bulundu

Tutuklanan kişiler ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen V.B.(E-20) ‘nin de tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



-Hırsızlık ve mülke tecavüz



Alaköy'de bir petrol istasyonuna ait alandan toplam değerleri 15 bin TL olan 11 adet akü çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında A.H.(E-31) ve H.T.(E-31) tutuklandı.

17-18 Ocak tarihlerinde yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



-iskeleden düşerek yaralanan İri müşahede altında



Karağaç yol kavşağı yakınlarında bir inşaatta çalışan Ahmet İri (E-58), dün saat 11:00 sıralarında, yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan iskeleden düşerek yaralandı.

İri, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.



-Asayiş denetimleri



Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde dün gece yapılan asayiş ve trafik denetimleri çerçevesinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren dört kumarhanede kumarhanede bulunması yasak toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.



-14 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından Lefkoşa’da sürdürülen denetimler kapsamında ise 823 araç kontrol edildi; 35’i süratli, 9’u ise alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 305 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi; 14 araç ise trafikten men edildi.

