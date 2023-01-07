Polisiye olaylar....

Haftalık Adli olaylar...

Geçtiğimiz günlerdeki ani ölümlerin sebepleri belirlendi...



Geçtiğimiz günlerde evlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını yitiren üç kişinin otopsileri yapılarak ölüm sebepleri belirlendi.

Polis basın bültenine göre, Boltaşlı’da 5 Ocak’ta evinde aninden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Meda’nın (E-37) otopsisinde ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği" olduğu tespit edildi.

Beyarmudu’nda 4 Ocak’ta evinde rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Fatma Tekok’un (K-73) otopsisinde de ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" olduğu belirlendi.

Girne’de 5 Ocak’ta evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Susan Loraıne Slater’in (K-62) otopsisinde ise ölüm sebebinin "aterosklerotik kalp hastalığı, dissekan aort anevrizma rüptürü, kalp tamponadı ve kalp yetmezliği" olduğu anlaşıldı.



*****************************



-Sahte dolar tedavülü….



Benzer suçtan dolayı geçtiğimiz günlerde tutuklanan Ö.Y.'nin (E-20) 21 Aralık’ta, Girne'de faaliyet gösteren bir marketten alışveriş yaparak aldıklarını sahte oluğunu bildiği 50 ABD Doları ile ödediği tespit edildi.

Polis, söz konusu kişinin 785 TL para üstü alarak tedavüle sürdüğü sahte banknotun seri numarasını MB 34631362A olarak açıkladı.



*************************************************************



-Çaldığı çeki sahteleyerek tedavüle süren kişi tutuklandı



Taşeronluğunu üstlendiği bir şirkete ait araçta muhafaza edilen çek yaprağını çalarak sahteleyen ve tedavüle süren İ.B.(E-26) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre 2022 yılı Haziran ayında Lefkoşa’da yaşanan olayda, çaldığı çekin üzerine 23 bin TL tutarında bir meblağ yazan zanlı, çeki inşaat malzemesi satın aldığı bir iş yerine verip tedavüle sürdü ve sahtekarlıkla kredi temin etti. Soruşturma devam ediyor.



****************************************************************



-2 marketten hırsızlık



Demirhan’da faaliyet gösteren bir marketten 840 TL değerindeki iki parfüm çalan H.K.(E-19) tutuklandı.

Dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’daki bir markete müşteri olarak girerek 742 TL değerindeki 2 şişe viski, 5 bira, 1 paket sigara ve gıda maddelerini çalan N.K.K.(E-22) de tutuklandı.

Polis, dün yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

