Polisiye olaylar

İskele’de 30 Aralık tarihinde evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aleksandr Subbotin’e (E-42) yapılan otopside, ölüm sebebinin “Siroz ve Varis Kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.



Gönyeli ve Gazimağusa’da uyuşturucu

Gönyeli’de dün devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen H.A.S.(E-23) alıkonulup üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

H.A.S. tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.M.Ö.(E-22) ve İ.İ.’nin (K-31) tasarruflarında MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 hap, 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.



-Girne’de mağazalardan iç çamaşır ve kıyafet çalındı

Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı giyim mağazasına dün müşteri olarak giden A.K.(K-22) ve T.Ç.’nin (K-20) mağazalar içerisinde satışa sunulan toplam 12 bin 649,21 TL değerinde iç çamaşır ve kıyafet çaldığı tespit edilerek tutuklandı.



-Çayırova’da hırsızlık

Çayırova’da Valya Mevkiinde 24 Aralık tarihinde elektrik direkleri arasında bulunan toplam 880 metre uzunluğundaki havai bakır kablolarının, kesilip hasara uğratılarak çalınması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen İ.K. (E-34) tutuklandı.







-Hile ile hırsızlık ve sahte davranışla eşya temini

Lefkoşa’da Göçmenköy’de A.O.I.(E-33) bir veteriner kliniğinden toplam 2 bin 100 TL değerindeki köpek maması, köpek gezdirme ipi, kıyafeti, taşıma kafesi, yatağı ve ışığı parası olmadığı halde alarak, söz konusu ürünlerin parasını evinde ödeyeceğini beyan edip sahte davranışla ürünlerin evine gelmesini sağladıktan sonra, söz konusu ürünlerin parasını ödemeyip hile ile çaldı.

A.O.I. tutuklanırken, tüm ürünler evinde bulunarak emare olarak alındı.







-Çataköy’de iş kazası

Çatalköy’de dün yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Erkan Polat (E-45), inşaatın birinci katındaki demir iskele üzerinde sıva yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Polat, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alındı.