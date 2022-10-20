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Polisiye Olaylar

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Değirmenlik’te ani ölüm... Ercan’da kanunsuz ateşli silah... -Güzelyurt’ta kavga... Güzelyurt’ta kavga...

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Polisiye Olaylar
Değirmenlik’te ani ölüm
Değirmenlik’te sakin Antaruddin Piher Kaban (E-63) ikametgahın avlusu içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, soruşturma devam ediyor.

-Ercan’da ateşli silah parçasını yurt dışına çıkarmak isterken tutuklandılar  

Ercan Havalimanı’nda, A.A.(E-54), “Geçici Ateşli Silah İhraç Belgesi” olmadan tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu A.B (E-52) adına kayıtlı av tüfeğine ait kabze ve tetik tertibatı parçalarını tamir maksadıyla yurt dışına çıkarmak istediği esnada polis tarafından tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık  

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir market içerisinde M.Ş.(E-28) alkollü içki reyonundaki rafları düzenlediği sırada satışa sunulan toplam 1085 TL değerindeki iki şişe alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Alsancak’ta ise, bir ikametgah içerisindeki kıyafet dolabında muhafaza edilen 100 bin TL nakit para ve cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.D.(E-26) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Güzelyurt’ta kavga

Güzelyurt’ta Otobüs Terminali içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu K.T.(E-54) bir taraf, Y.Ö. (E-36) diğer taraf olup kavga ettikten hemen sonra, Y.Ö.(E-36) ve olay yerinde bulunan Ö.Ö.(E-60), K.T.’nin sağ elini büküp serçe parmağının kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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