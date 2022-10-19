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Polisiye Olaylar

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Girne'de hırsızlık ve ani ölüm... Lefkoşa'da evrak sahteleme...

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Polisiye Olaylar
-Çalıştığı garajdan 5 bin 400 TL'lik ürün çaldı

 Girne’de çalıştığı garajdan 5 bin 400 TL değerinde mal çalan M.Ö. tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Ekim ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir oto kaporta ve boya garajında çalışmakta olan M.Ö.'nün (E-44), iş yerine ait toplam 5 bin 400 TL değerindeki boya sertleştiricisi ile verniği çaldığı tespit edildi.

-Evinde ölü bulundu

Girne’de sakin Arda Aytekin (E-23), dün, evinde ölü bulundu. Yürütülen ileri soruşturmada, Aytekin'in kendi yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.


-Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme 

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında dün akşam, S.A.Ç. (E-18) daha önceden  başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlediği ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan İtalya kimlik kartını, Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçiş yaptığı sırada görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründü.

Polis tarafından tutuklanan S.A.Ç. hakkındaki soruşturma sürüyor.
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