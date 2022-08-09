Polisiye olaylar

Karşıyaka’da bir evin havuzunda temizlik ve bakım çalışmaları yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 58 yaşındaki Aydın Abdullah’a yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Abdullah 6 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti.



-Lefkoşa’da uyuşturucu... 2 tutuklu



Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bulunan Dere Viran Sokak'ta, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen M.N.K.’nin (E-22) üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1,5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere el konularak, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.G.(E-29) tutuklandı.



-Demirhan’da marketten hırsızlık



Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giren A.I.’nın (K-56), markette satışa sunulan toplam 453.39 TL değerindeki parfüm, kolonya ve ojeyi çaldığı tespit edildi.

5 Ağustos’ta meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.





-Geçitkale’de kanunsuz avlanan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı



Geçitkale Barajı’nın güney kısmında bulunan bahçesine dün saat 18.00 sıralarında tel tuzak kurarak ova tavşanı yakalamak isteyen H.T. (E-77) hakkında "kanunsuz avlanma" suçuyla yasal işlem başlatıldı.





-Tuzla Mutluyaka köyleri arasında bulunan arazide yangın





Tuzla-Mutluyaka köyleri arasında bulunan bir arazide dün saat 13.45'te çıkan yangında 50 dönüm anız ve bir rulo balya yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

