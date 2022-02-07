Polisiye Olaylar

EVDE DÜŞEREK BAŞINDAN AĞIR YARALANAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Gönyeli’de, 2 Şubat’ta evinde düşerek başını çarpıp ağır şekilde yaralanan Justine Kelechli Melelu’nun (E-29), tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis açıklamasında, Melelu’nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdiği ve ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı kaydedildi.





KALP KRİZİ GEÇİREN YARIŞAN, KURTARILAMADI

Gemikonağı’nda önceki gün saat 10.00 sıralarında, Yeşilyurt’ta sakin Yaşar Yarışan’ın (E-68) Ecevit Caddesi üzerinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandığı ve öldüğü bildirildi.

Yarışan’ın ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan anjiyo tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı, fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve dün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis açıklamasında, Yarışan’ın kalp krizi sonucu öldüğünün tespit edildiği belirtildi.





GİRNE’DE UYUŞTURUCU…

Lefkoşa’da 3 Şubat’ta tasarrufunda 12 gram uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan O.E.A’nın (E-24) Girne’deki evinde dün yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında, arama sırasında, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir plastik öğütücünün de bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.