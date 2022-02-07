banner762
66 0
15 0
 
Hızlı internet için engel devlet mi?
Hızlı internet için engel devlet mi?
13 0
U14 Karması Karaman yolcusu
U14 Karması Karaman yolcusu
14 0
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
115 0
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
45 0
20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
24 0
banner797

Polisiye Olaylar

banner476

banner714
Polisiye Olaylar

EVDE DÜŞEREK BAŞINDAN AĞIR YARALANAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Gönyeli’de, 2 Şubat’ta evinde düşerek başını çarpıp ağır şekilde yaralanan Justine Kelechli Melelu’nun (E-29), tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis açıklamasında, Melelu’nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdiği ve ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı kaydedildi.

 

KALP KRİZİ GEÇİREN YARIŞAN, KURTARILAMADI

Gemikonağı’nda önceki gün saat 10.00 sıralarında, Yeşilyurt’ta sakin Yaşar Yarışan’ın (E-68) Ecevit Caddesi üzerinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandığı ve öldüğü bildirildi.

Yarışan’ın ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan anjiyo tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı, fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve dün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis açıklamasında, Yarışan’ın kalp krizi sonucu öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

 

GİRNE’DE UYUŞTURUCU…

Lefkoşa’da 3 Şubat’ta tasarrufunda 12 gram uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan O.E.A’nın (E-24) Girne’deki evinde dün yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında, arama sırasında, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir plastik öğütücünün de bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.