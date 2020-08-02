Polisiye olaylar

Lefkoşa’da A.D. (E-32) darp ettiği eşinin burnunun kırılmasına neden oldu ve tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sözkonusu şahıs dün saat 19.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahın mutfağında eşi ile aralarında çıkan tartışmada, eşini ciddi şekilde darp etmiş ve burun kemiğini kırarak vahim zarara uğrattı.

MORMENEKŞE’DE YANGIN

Mormenekşe’de dün 18.30 sıralarında tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 3 incir, 2 limon, 2 asma, 3 zeytin, 1 nar, 1 badem ağacı, 1 zeytin fidanı, 4 akasya ağacı ve 1 dut ağacı kısmen; 20 kalıp tahtası, 2 eski küvet, 30 metre hortum, 1 “bondo”, 1 yemek masası ve 10 küçük kare balya tamamen yandı.