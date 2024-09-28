Polisiye oaylar

KKTC'ye yasadışı giriş ve suçun gizlenmesi



07.09.2024 tarihinde, Girne Turizm Limanı'nda, yurt dışından gelen İ.Ç.(E-41), muhaceret memurlarına herhangi bir işlem yaptırmadan gizlice KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilmiştir. Soruşturma sırasında, R.Ç.(E-50), KKTC’den ihracı bulunan İ.Ç.(E-47)'yi, yasadışı giriş yaptığını bilerek saklayıp barındırdığı ve polise bilgi vermeyerek suçu gizlediği anlaşılmıştır. İlgili şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



Sarhoşluk ve rahatsızlık olayları



28.09.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne'de Namık Kemal Caddesi üzerinde A.B.(E-29), 247 mlgr alkollü içki etkisi altında sarhoş bir durumda, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak rahatsızlık vermiştir. Bu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma sürmektedir.



28.09.2024 tarihinde, saat 02:45 sıralarında, İskele’de, O.Z.(E-25), 99 mlgr alkollü içki tesiri altında, kendisine yazılan trafik cezasına itiraz ederek yüksek sesle bağırarak rahatsızlık vermiştir. Bu şahıs da tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



kanun dışı bıçak taşıma ve sarhoşluk



27.09.2024 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, İskele’de Şehit İlker Karter Caddesi üzerinde G.E.(E-34), 200 mlgr alkollü içki etkisi altında bulunduğu sırada, tasarrufunda bulundurduğu sivri uçlu bıçağı yasadışı olarak taşırken yakalanmıştır. Bu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



araçta yangın olayı



27.09.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Eski Gazimağusa - Lefkoşa Yolu üzerinde Sertaç İLHAN’ın kullandığı PB 197 plakalı araç, seyir halindeyken muhtemelen yağ kaçağından dolayı motor bölümünün alev alması sonucu yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, aracın motor bölümü, aksamları, ön tampon, ön kaput, ön farlar ve ön ızgara zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.



ikamet izinsiz kalma suçu



27.09.2024 tarihinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kalan iki kişi tutuklanmış ve aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



