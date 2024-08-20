Polisiye haberler

Girne’de uyuşturucu madde tasarrufuna ilişkin dün 2 kişi tutuklandı.

Girne’de uyuşturucu madde tasarrufuna ilişkin dün 2 kişi tutuklandı.

Girne Turizm Limanı’nda saat 13.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında KKTC’ye giriş yapan Y.Y.V.’de (E-32) yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu şahsa narkotik detektör köpeğin tepki vermesi sonucu, şahıs üzerinde ve kullanımındaki tırda arama yapılarak, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiği ve emare olarak alındığı kaydedildi.

Şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Girne’de tespit edilen uyuşturucu madde olayında yeni tutuklama

Girne’de geçen salı günü motorlu polis timi tarafından M.P.’nin (E-37) motosikletinde ve evinde yapılan aramada 11 gram hintkeneviri türü ve 2 gram kokain türü uyuşturucu madde ve madde kalıntısı içeren öğütücü tespit edilmesi olayına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada yeni tutuklama yapıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.U.’nun (E-34) Girne’de tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Ülkede izinsiz ikamet eden 3 kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde ülkelerde ikamet izni olmadan ikamet eden 3 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, şahısların tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.