Polisiye haberler

Demirhan’da düşürülen cüzdanı çalan kişi tespit edildi, tutuklandı.

Demirhan’da düşürülen cüzdanı ve içerisinde bulunan bin stg nakit parayı çalan kişi tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 27 Temmuz’da saat 15.15 sıralarında Sevgi Caddesi’nde bir şahıs tarafından düşürülen cüzdanın çalınmasına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen M.A.’nın (E-48) dün tespit edildiği, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Glapsides Plajı’nda rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Glapsides Plajı’nda dün saat 17.15 sıralarında yüksek sesle bağıran ve elindeki bıçağı gelişigüzel sallayan M.T.(E-24) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, şahsın alkollü olduğu, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Başıboş bir köpeğin ölümüyle ilgili zanlı tespit edildi

Gemikonağı Şehit Fuat Yakup Sokak’ta, geçen hafta başıboş bir köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayına ilişkin bir zanlı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, zanlı olarak tespit edilen E.Ç.’nin (E-58) aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Ülkede izinsiz ikamet eden bir kişiye tutukluluk

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şahıs tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.