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Polisiye haberler

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Polisiye haberler
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Mutluyaka’da dün içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve toplam 39 adet av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Polis açıklamasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliği Ekipleri tarafından H.Z.’nin (E-36) kalmakta olduğu ikametgahında arama yapıldığı belirtildi.
Sözkonusu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Hastpolat’ta “müstahdem tarafından hırsızlık, evrak sahteleme ve tedavüle sürme”

Haspolat’ta iki farklı işletmede meydana gelen “müstahdem tarafından hırsızlık, evrak sahteleme ve tedavüle sürme” olaylarıyla ilgili dört kişinin tutuklandığı bildirildi.  
Polisten verilen bilgiye göre 2023-2024 yılları arasında, Haspolat’ta bir işletmede çalışan S.C.’nin (E-41), şirket adına alınan siparişlerdeki malzeme ve montaj ücretlerini şirkete yatırmayıp, makbuz ve evrakların üzerinde değişiklikler yaparak sahtelediği ve şirket muhasebesine verip tedavüle sürdüğü ve 24.140,66 TL, 600,62 Euro ve 5,850 Stg parayı tasarrufuna geçirip çaldığı tespit edildi.

Çalıştığı şirketten 12 milyon TL'yi tasarrufuna geçirdi

Öte yandan 2018-2024 yılları içerisinde, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işletmede çalışan P.İ.’nin (K 53), işyeri adına müşterilere satmış olduğu gıda malzemeleri karşılığında yazdığı makbuz ve faturalar üzerlerinde değişiklikler yapıp sahtelediği, 12.270.382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak tasarrufuna geçirip çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.S.(E-29) ve N.B.(E-36) tutuklandı.
Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Haspolat’ta bir işleme çalışanı ekmek satışından tahsil ettiği paraları çaldı, tutuklandı

Haspolat'ta Temmuz-Ekim 2023 tarihleri arasında bir işletmede çalışan D.H.’nin (E-37), bir restorana sattığı ekmeklerin karşılığında müşteriden tahsil ettiği 31.750 TL parayı, işyerine teslim etmeyerek tasarrufuna geçirip çaldığı tespit edildi.
Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

“İkamet izinsiz” 3 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
 
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