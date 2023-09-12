Polisiye haberler

Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri ve kokain) tasarrufu

11.09.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gönyeli’de, B.G.N.A.(E-24)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 200 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, bankamatik kartı, banknot para ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 8300 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Z.M.S.A.S.(E-25), A.A.A.S.(E-25) ve O.H.I.(E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



Sahte evrakı tedavüle sürmek ve suç işlemeye teşebbüs

11.09.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapmak isteyen J.R.(E-35)’nin, tasarrufunda bulundurduğu önceden sahte olarak düzenlenmiş GKRY oturma iznini gösteren belgeyi görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



Müstahdem tarafından hırsızlık

21 Kasım 2022 - 17.08.2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A.K.J.A.(E-28) ve W.M.A.H.(E-33)’nın, şirket tarafından beş ayrı şahsa satılan ikametgahlardan daha fazla komisyon alabilmek maksadıyla, emlakçı tarafından satış yapıldığını beyan ederek, emlakçıya vermek maksadıyla şirketten teslim aldıkları toplam 111.490 ABD Doları parayı tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



Hırsızlık

06.09.2023 ve 09.11.2023 tarihlerinde, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağazaya müşteri olarak giden bir şahıs tarafından, mağaza içerisinde satışta sulunan toplam 5,279.6 TL değerindeki bir adet şort ve 3 adet tişörtün alınıp, ödeme yapılmadan mağaza dışına çıkarılmak suretiyle çalındığı tespit edilmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen K.E.(E-23) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



Kktc’de ikamet izinsiz ikamet etmek

11.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



Kayıp şahıs

11.09.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Richard Ngolle NGOLLE (E-43)’den 03.09.2023 tarihinden beridir haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.



Yangın

12.09.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinin ofisi içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki UPS cihazının ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonuc, söz konusu UPS cihazı, kamera kayıtlarının tutulduğu hard disk cihazı, bilgisayara ait kablolar ve masa üzerindeki evraklar yanarken, oluşan ısıdan dolayı ise ofisin duvar sıvaları döküldü ve bir cam patladı. Soruşturma devam etmektedir.

