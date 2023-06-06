Polisiye haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)



03.06.2023 tarihinde, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde kalmakta olduğu sırada

aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ömer Faruk BORAHAN (E-53)’ın yapılan otopsisinde,

ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin

ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.





04.06.2023 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restorantta çalıştığı sırada

aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ertan KAHRAMAN (E-54)’ın yapılan otopsisinde, ölüm

sebebinin “Kalp Hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.