banner913
banner932
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
12 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
11 0
 
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
114 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
12 0
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
16 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
25 0
Araç köprüden uçtu
Araç köprüden uçtu
34 0
banner915

Polisiye haberler

banner476

banner825
Polisiye haberler
banner931
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
 
03.06.2023 tarihinde, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde kalmakta olduğu sırada
aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ömer Faruk BORAHAN (E-53)’ın yapılan otopsisinde,
ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin
ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

 
04.06.2023 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restorantta çalıştığı sırada
aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ertan KAHRAMAN (E-54)’ın yapılan otopsisinde, ölüm
sebebinin “Kalp Hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.