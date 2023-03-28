Polisiye haberler

Gayretköy’de dün evinde aniden rahatsızlanan 62 yaşındaki Gülten Aztekin, yaşamını yitirdi.



Gazimağusa’da Cumartesi günü evinde ölü bulunan 52 yaşındaki Nazmiye Tüfekçi’nin otopsisinde ölüm sebebinin “kronik böbrek yetmezliği ve damar sertliği” olduğu tespit edilirken, aynı tarihte İskele’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 53 yaşındaki Oya Batmaz’ın otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu açıklandı.

-Çamlıbel’de ormanlık alanda izinsiz kazı yapanlar tutuklandı

Çamlıbel’de dün ormanlık alan içerisinde, M.E.T. (E-24), İ.K. (E-25) ve C.D. (E-23), eski eser bulmak maksadıyla izinsiz olarak kazı yaptıkları sırada polis tarafından suç üstü tespit edildi.

Bu üç kişi yanında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y.G.(E-22) ve B.H.(E-43) tutuklandı.

-İthali yasak gümrüksüz mal bulunduran iki kişi tutuklandı

Öte yandan Lefkoşa’da bir ev ve iş yerinde, polis tarafından yapılan kontrolde, ithali yasak olan muhtelif markalarda 163 elektronik nargile, 29 elektronik nargile ısıtıcısı ve 6 elektronik nargile sıvısının kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilirken, zanlı olarak görülen O.Ş. ve A.E. tutuklandı.

