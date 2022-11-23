banner875
banner885
Avcılar isyanda
Avcılar isyanda
15 0
Okullarda salgın hastalık paniği
Okullarda salgın hastalık paniği
14 0
 
ÜNİLİG’e dünya markası sponsor
ÜNİLİG’e dünya markası sponsor
15 0
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
13 0
64 0
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
15 0
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
117 0
banner878

Polisiye Haberler

banner476

- Girne'de ani ölüm... Bostancı Sınır Kapısında kaçak av fişeği... Sahte para olayında gelişme... Gazimağusa ve Lefkoşa’da hırsızlık...

banner825
Polisiye Haberler
- Girne'de ani ölüm
Girne’de dün 71 yaşındaki Sabahat Seçkin evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- Bostancı Sınır Kapısında bir arabada Rum menşeli av fişeği bulundu

Bostancı Sınır Kapısında dün S.K.’nin (E-60) aracında polis tarafından yapılan aramada, muhtelif markalarda 41 tane  Rum menşeli av fişeği bulunarak emare olarak alınırken, S.K tutuklandı.

-Sahte para olayında gelişme… Sahte paralar dört markette daha kullanıldı

Bostancı’da pazartesi günü meydana gelen sahte para tedavüle sürülmesi olayında paraların dört markette daha kullanıldığı tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada kapsamında, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan I.A.(E-18) ve N.A.’nin (E-16) yapılan sorgulamalarında aynı tarihte tasarruflarında bulundurdukları ve sahte olduklarını bildikleri MB666888880 seri numaralı 50’lik Euro banknotlardan 7 adet daha, Güzelyurt, Yedidalga ve Yeşilırmak’ta faaliyet gösteren dört markete vermek sürerek tedavüle sürdükleri ve karşılığında sahtekarlıkla para ve mal temin ettikleri tespit edildi.

-Gazimağusa’da ev açma ve hırsızlık

Gazimağusa’da 17-18 Kasım tarihleri arasında Siham Amna Muawia Hamid Shaddad’ın kaldığı eve girilerek muhtelif ziynet eşyaları ile tırnak bakım seti, bir adet hoparlör ve bir adet kulaklık çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.R (E-25) tutuklandı.

-Hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren süt ürünleri satışı yapılan bir iş yerinde çalışan O.Y.’nin (E-39) Ağustos - Eylül ayları içerisinde müşterilerden tahsil ettiği bin 360 TL nakit parayı şirket muhasebesine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

O.Y tutuklandı

Öte yandan Lefkoşa’da bir markete dün müşteri olarak giden S.A’nın (E-42) toplam değerleri 250 TL olan iki saç boyasını alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

S.A. tutuklandı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.