Polisiye Haberler

- Girne'de ani ölüm... Bostancı Sınır Kapısında kaçak av fişeği... Sahte para olayında gelişme... Gazimağusa ve Lefkoşa’da hırsızlık...

- Girne'de ani ölüm

Girne’de dün 71 yaşındaki Sabahat Seçkin evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



- Bostancı Sınır Kapısında bir arabada Rum menşeli av fişeği bulundu



Bostancı Sınır Kapısında dün S.K.’nin (E-60) aracında polis tarafından yapılan aramada, muhtelif markalarda 41 tane Rum menşeli av fişeği bulunarak emare olarak alınırken, S.K tutuklandı.



-Sahte para olayında gelişme… Sahte paralar dört markette daha kullanıldı



Bostancı’da pazartesi günü meydana gelen sahte para tedavüle sürülmesi olayında paraların dört markette daha kullanıldığı tespit edildi.



Konuyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada kapsamında, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan I.A.(E-18) ve N.A.’nin (E-16) yapılan sorgulamalarında aynı tarihte tasarruflarında bulundurdukları ve sahte olduklarını bildikleri MB666888880 seri numaralı 50’lik Euro banknotlardan 7 adet daha, Güzelyurt, Yedidalga ve Yeşilırmak’ta faaliyet gösteren dört markete vermek sürerek tedavüle sürdükleri ve karşılığında sahtekarlıkla para ve mal temin ettikleri tespit edildi.



-Gazimağusa’da ev açma ve hırsızlık



Gazimağusa’da 17-18 Kasım tarihleri arasında Siham Amna Muawia Hamid Shaddad’ın kaldığı eve girilerek muhtelif ziynet eşyaları ile tırnak bakım seti, bir adet hoparlör ve bir adet kulaklık çalındı.



Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.R (E-25) tutuklandı.



-Hırsızlık



Lefkoşa’da faaliyet gösteren süt ürünleri satışı yapılan bir iş yerinde çalışan O.Y.’nin (E-39) Ağustos - Eylül ayları içerisinde müşterilerden tahsil ettiği bin 360 TL nakit parayı şirket muhasebesine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.



O.Y tutuklandı



Öte yandan Lefkoşa’da bir markete dün müşteri olarak giden S.A’nın (E-42) toplam değerleri 250 TL olan iki saç boyasını alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.



S.A. tutuklandı.