Polisiye Haberler

Doğancı'da ani ölüm... Lefkoşa'da hırsızlık... Karaoğlanoğlu'nda izinsiz kazı...

-Doğancı'da ani ölüm



Lefkoşa, 21 Aralık 22 (TAK): Doğancı’da sakin Günay Alpun (K-80) dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



-Hırsızlık



Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da 12 Kasım’da Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde duran seyyar satış aracın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen V.S.(E-39) dün tespit edilerek tutuklandı.



Öte yandan, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde düşürülen ve içerisinde 3 bin 700 TL nakit para, sürüş ehliyeti, banka kartı ve kredi kartının bulunduğu cüzdanın O.T.(E-48) tarafından bulunarak el konulduğu tespit edildi.



Bahse konu şahıs tutuklandı.



-İzinsiz kazı



Karaoğlanoğlu’nda dün A.B.(E-47), A.B.(E-27) ve M.G.(E-16), define bulmak amacıyla tasarruflarında bulunan dedektörle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü tespit edildi. Adı geçen şahıslar tutuklandı.



Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.