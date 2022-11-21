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Polisiye Haberler

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Doğancı'da ani ölüm... Lefkoşa'da hırsızlık... Karaoğlanoğlu'nda izinsiz kazı...

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Polisiye Haberler
-Doğancı'da ani ölüm

Lefkoşa, 21 Aralık 22 (TAK): Doğancı’da sakin Günay Alpun (K-80) dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Hırsızlık

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da 12 Kasım’da Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde duran seyyar satış aracın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen V.S.(E-39) dün  tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan,  Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde düşürülen ve içerisinde 3 bin 700 TL nakit para, sürüş ehliyeti, banka kartı ve kredi kartının bulunduğu cüzdanın O.T.(E-48) tarafından bulunarak el konulduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İzinsiz kazı

Karaoğlanoğlu’nda dün A.B.(E-47), A.B.(E-27) ve M.G.(E-16), define bulmak amacıyla tasarruflarında bulunan dedektörle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü tespit edildi. Adı geçen şahıslar tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
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