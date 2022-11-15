Polisiye Haberler

Lefkoşa’da ani ölüm... Gazimağusa’da uyuşturucu ve darp... İskele’de hırsızlık... Hamitköy’de ölüme sebebiyet... Su Ürünleri Yasası’na âykırı hareket... Güzelyurt’ta kayıp şahıs...

-Lefkoşa’da ani ölüm

Lefkoşa’da 86 yaşındaki Aynur Aykutlu, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Polis Basın Bülteni'ne göre, soruşturma devam ediyor.



-Gazimağusa’da uyuşturucu tasarrufu



Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen R.E. ve H.T’nin tasarrufunda, içerisinde tütünle karşık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara tespit edilip emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.



-Gazimağusa’da darp



Gazimağusa’da, M.Z.T.A. (E-24), aralarında yaşanan tartışma sonucu Abdulrahman Khaled Sameeh Khalaf’ın (E-21) yüzüne yumruk vurmak suretiyle, adı edileni ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



-İskele’de hırsızlık



İskele’de bulunan bir inşaat alanı içerisinde muhafaza edilen jeneratör çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ç.K. (E-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



Haspolat’ta bir kütüphane içerisinde, masa üzerinde bulunan bir şahsa ait kol saati ve çantası içerisinde muhafaza ettiği 700 TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.N.A.I. (E-20) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



Lefkoşa’da faaliyet gösteren 4 ayrı market içerisinde satışa sunulan toplam 9 bin 700,08 TL değerindeki muhtelif gıda, temizlik, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri çalındı. Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen M.R.(E-21), A.D.(E-24) ve U.C.G.(E-24) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde satışa sunulan tablet bilgisayarın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.T.(E-23) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



-Hamitköy’de ölüme sebep olan 2 kişi tutuklandı



Hamitköy’de meydana gelen iş kazası sonucu ağır şekilde yaralanıp, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Rao Adnan Saleem (E-30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını yitirdi. Olayda ihmali görülen N.C. (E-33) ve Y.A. (E-35) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



-Su Ürünleri Yasası’na âykırı hareket



Gazimağusa’da deniz içerisinde, A.G.’nin (E-47) tasarrufundaki zıpkın ile gün batımından sonra balık avlamak suretiyle Su Ürünleri Yasası’na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.



-Güzelyurt’ta kayıp şahıs



Polise verilen bilgide; 10 Kasım tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Kadir Kıvanç’ın (E-42) kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı, halen geri gelmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor.