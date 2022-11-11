Polisiye Haberler

Kuzucukta ani ölüm... Haspolat'ta kavga... Demirhan ve Karaoğlanoğlu'nda hırsızlık...

Ani ölüm



Kuzucuk’ta sakin 73 yaşındaki Mehmet Türe dün yaşamını yitirdi.



Türe’nin evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Haspolat’ta kavga



-Haspolat’ta çarşamba günü 6 kişinin karıştığı kavgada bir kişinin bileği kırıldı.



A.K.(E-24), M.A.(E-23), S.J.(E-24), N.A.(E-35) ve A.K.(E-28) tecavüzi aletler ile Shamsher Ali Khan’ı (E-28) darp edip, sol kulak memesinin kesilmesine ve sağ el bileğinin kırılmasına sebep oldu.



Khan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, bahse konu şahıslar tutuklandı.



-Hırsızlık



Demirhan’da dün bir süpermarkete müşteri olarak giden M.G.M.M.’nin (E-21)’nin 900.45 TL değerindeki pilli diş fırçalama cihazını alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.



Öte yandan 1-6 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa’da Surlariçinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon mağazasında çalışan D.H.(E-22) ve K.T.’nin (E-24) iş yerinde sattıkları giyim ürünleri karşılığında müşterilerden tahsil ettikleri toplam 855 Euro nakit parayı, iş yeri kasasına koymayıp tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edilerek, tutuklandılar.



Karaoğlanoğlu’nda dün R.C.K.’nin (E-18) bir şahsın yere düşürüp kaybettiği cep telefonunu bulup alarak çaldığı tespit edildi. R.C.K. tutuklandı.



Gazimağusa’da ise 8 Kasım’da Kaliland bölgesinde faaliyet gösteren bir oto yıkama yeri içerisinden, U.D.’nin (E-33) araç yıkama ve vakum cihazlarını çaldıktan sonra, cihazların kendisinin olduğunu beyan edip, Gazimağusa’da başka bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla 6 bin TL parayı temin ettiği tespit edildi.



U.D. tutuklandı.