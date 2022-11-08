Polisiye Haberler

Kumarhaneye girmesi yasak 23 kişi hakkında yasal işlem yapıldı... Kayalar Köyünde ani ölüm...



Kumarhane denetimlerinde 23 kişi aleyhine yasal işlem



Girne’de bölgesindeki üç ayrı kumarhanede yapılan denetimlerde 23 kişi aleyhine yasal işlem başlatıldı.



Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün Girne Polis Müdürlüğü ekiplerinin Girne bölgesindeki üç ayrı kumarhanede yaptığı denetimlerde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 23 kişi tespit edildi.



Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılırken polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.





75 yaşındaki Oktekin evinde ölü bulundu





75 yaşındaki Christine Margaret Rose Oktekin, evinde ölü bulundu.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kayalar’da sakin Christine Margaret Rose Oktekin’in (K-75) dün sabah 06.00 sıralarında evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.