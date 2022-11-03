Polisiye Haberler

Hamitköy'de dünkü iş kazasında ihmali görülen iki kişi tutuklandı... Gazimağusa'da vahim zarar ve ciddi darp… Sahte pasaport ile ülkeye giren kişi tutuklandı...



Hamitköy'de dünkü iş kazasında ihmali görülen iki kişi tutuklandı

Hamitköy’de dün bir ambarda meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem’in ağır yaralanmasında ihmali görülen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat o9.00 sıralarında, Hamitköy’de Eşref Buba Sokak'taki bir işletmeye ait ambarda meydana gelen iş kazasında Rao Adnan Saleem’in (E-30) ağır şekilde yaralanmasıyla ilgili soruşturmada, olayda ihmali görülen N.C.(E-33) ve Y.A.(E-35) tutuklandı.



Gazimağusa'da vahim zarar ve ciddi darp…

Gazimağusa’da çıkan kavgada, Ali Ahmad Nour Eddine ve Ali Taher’i ciddi şekilde darp eden kişiler tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim’de saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı'ndayaşanan tartışmada M.A. (E-22) ve Z.T.A.M. (E-20); Ali Ahmad NOUR Eddine (E-19) ve Ali Taher’i (E-19) ciddi bir şekilde darp etti. Çene kemiği kırılan Ali Ahmad Nour Eddine, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, bahse konu kişiler tutuklandı.





Sahte pasaport ile ülkeye giren kişi tutuklandı

Vize borcu nedeniyle, sahte isimle düzenlenen pasaportla ülkeye giren kişi, polisin Lefkoşa’da bir iş yerinde yaptığı denetimde tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde salı günü polis tarafından yapılan denetimde, iş yerinde çalışan ve kendisini M.A. olarak tanıtan şahsın gerçek isminin J.K. olduğu anlaşıldı.

Yapılan ileri soruşturmada, 28 yaşındaki J.K.’nin vize borcu nedeniyle yurt dışında sahtelediği M.A. adına düzenlenmiş pasaportu, KKTC’ye girişinde Ercan Havalimanı’nda görevli memura vererek tedavüle sürdüğü, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü ve sahte beyanla kayıt temin ettiği tespit edildi.