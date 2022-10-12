Polisiye Haberler

Gazimağusa’da boş eve ateş açılması, Lefkoşa’da kasten yangın çıkarılmasıyla ilgili toplam 3 kişi tutuklandı...

Gazimağusa’da boş eve ateş açılması, Lefkoşa’da kasten yangın çıkarılmasıyla ilgili toplam 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da boş bir eve ateş açılmasıyla ilgili soruşturmada iki kişi tutuklandı.



Polis Basın Subaylığında verilen bilgiye göre, 9 Ekim’de Gazimağusa’da Veyseller Mahallesi üzerinde boş ve tadilat aşamasında eve ateş açılmasıyla ilgili soruşturmada M.K.(E-35) ve K.Ç.(E-42) tutuklandı.



Öte yandan Lefkoşa’da dün akşam çıkan ve maddi hasara neden olan yangının kasten çıkarıldığı belirlendi. Tasarrufunda bulundurduğu çakmakla eşyaları kasten ateşe verdiği tespit edilen M.G. (E-47) tutuklandı.



Hasan İğneci Sokak’taki bir apartmanın altında çıkan yangında iki tekli kanepe, plastik su deposuyla dört metrelik plastik su borusunun zarar gördü, elli metrekarelik duvarlar islendi.



Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.





Ziyamet’te yangın, İskele’de hırsızlık, Kalecik’te gümrüksüz mal satışı…

Ziyamet’te dün öğleden sonra inşaat halindeki bir evin avlusunda park halinde bulunan Görsel Monargalı’ya ait salon araç yangına neden oldu.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, aşırı ısınan egzozunun kuru otlara temasıyla çıktığı tahmin edilen araçta maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Öte yandan İskele’ de bir apartman dairesinden nakit para çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.



Yatak odasının açık kapısından içeriye girerek yatak odasındaki çantadan 700 ABD doları çalınmasında zanlı görülen S.K.G.(K-39) tutuklandı. Olayın 30 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında meydana geldiği tahmin ediliyor.



Kalecik’te bir markette gümrüğe beyan edilmeyen 45 elektronik sigara tespit edildi. Polis tarafından dün yapılan kontrol sonrasında market işletmecisi N.N.(E-22) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



