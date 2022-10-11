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Polisiye Haberler

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Gaziveren’de 7 düzensiz göçmen... Boş eve tabanca ile 6 el ateş edildi... Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu... Tızluca'da hırsızlık...        

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Polisiye Haberler


 -Gaziveren’de 7 düzensiz göçmen

Gaziveren'de bugün 00.10 sıralarında düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin sahil şeridine yaklaşarak, içerisinde bulunan göçmenlerin tekneden denize atlayarak sahile çıktıkları ve aralarında bulunan bir göçmenin tekneden atladığı sırada muhtemelen teknenin motor pervanesine çarparak ağır şekilde yaralandığı tespit edildi.

 

6 erkek düzensiz göçmen tutuklanırken, olay sonucu ağır şekilde yaralanan bir erkek göçmen ise kaldırıldığı  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

 

Operasyon kapsamında ayrıca, söz konusu düzensiz göçmenlerin, onaylanmış liman olmayan bir sahil şeridinden KKTC’ye kanunsuz olarak girişleride iş birliği yaptıkları tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

 

-Boş eve tabanca ile 6 el ateş edildi

 

Gazimağusa’da önceki gün  Veyseller Mahallesi üzerinde boş olarak bulunan ve tadilat aşamasındaki bir ikametgaha, meçhul şahıs/lar tarafından ilk tespitlere göre tabanca ile altı el ateş açıldı.

 

 Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, evin batı kısmında yer alan güneşlik odasının camları hasar gördü.

 

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

 

Girne’de dün, J.C.D. (E-28), L.E.I. (E-26) ve A.O.O.’nun  (E-26)’nun kaldıkları iki ayrı ikametgahta, Narakotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

 

-Hırsızlık        

 

 Tuzluca’da faaliyet gösteren bir markette çalışan A.K.D’nin (E-19) markette alış veriş yapan bir müşteri tarafından unutulan bankamatik kartını çaldıktan sonra, söz konusu konu bankamatik kartından toplamda 2 bin  TL nakit parayı çekmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

 

 1 Ekim’de gerçekleşen olayla ilgili  A.K.D. ve mesele ile ilgili  bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ç. (E-21) tutuklandı.
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