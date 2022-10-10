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Polisiye Haberler

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Haspolat’ta hırsızlık... Kayıp şahıslar bulundu...

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Polisiye Haberler



 
-Haspolat’ta bir evin yatak odasından çalınan nakit parayla ilgili  1 kişi tutuklandı
 Haspolat’ta bir evin yatak odasından çalınan nakit parayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı, F.Y.’nin (E-51), yatak odasındaki cüzdandan iki ayrı şahsa ait toplam 2 bin 200 TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada zanlı olarak görülerek tutuklandığını açıkladı. Olay 7 Ekim’de olmuştu.

- Kayıp şahıslar bulundu
 
Öte yandan 6 Ekim’den beri kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Mehmet Uçar (E-27) ile 8 Ekim’den beridir kayıp olduğu bildirilen Tuzla’da sakin Celal Esmeroğlu (E-40) bulundu.
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