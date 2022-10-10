Polisiye Haberler

-Haspolat’ta bir evin yatak odasından çalınan nakit parayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Haspolat’ta bir evin yatak odasından çalınan nakit parayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, F.Y.’nin (E-51), yatak odasındaki cüzdandan iki ayrı şahsa ait toplam 2 bin 200 TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada zanlı olarak görülerek tutuklandığını açıkladı. Olay 7 Ekim’de olmuştu.



- Kayıp şahıslar bulundu



Öte yandan 6 Ekim’den beri kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Mehmet Uçar (E-27) ile 8 Ekim’den beridir kayıp olduğu bildirilen Tuzla’da sakin Celal Esmeroğlu (E-40) bulundu.