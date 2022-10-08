Polisiye Haberler

Hamitköy’de uyuşturucu... Çalıştığı yerden 20 bin TL çalan şahıs tutuklandı... Beş ilçede asayiş ve trafik operasyonu yapıldı... Çeşitli suçlardan dolayı 27 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı... Güvercinlik ve Gazimağusa’da kayıp şahıs...







-Hamitköy’de uyuşturucu





Lefkoşa, 8 Ekim 22 (TAK): Hamitköy’de, dün J.Q.T’nin (E-34) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.



Polis açıklamasında, aynı aramada, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve öğütücünün de emare olarak alındığı kaydedilirken bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.



-Çalıştığı yerden 20 bin TL çalan şahıs tutuklandı



Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda çalışan A.M.(E-32)’nin, 29 Eylül’de restoranın aylık ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla kendisine teslim edilen toplam 20 bin TL parayı zimmetine geçirdiği bildirildi.





Polis açıklamasına göre, A.M’nin parayı çaldıktan sonra söz konusu paranın restoran için harcandığını göstermek amacıyla sahte bir teslim fişi düzenleyip, restoranın muhasebesine verdiği de tespit edildi.



Bahse konu şahıs tutuklandı.



-Beş ilçede asayiş ve trafik operasyonu yapıldı



Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, dün akşam 20.00 - 01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’daki denetimler kapsamında, kahvehane, gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.



Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.



Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 800 araç sürücüsü kontrol edildi ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan dolayı toplam 311 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.



-Çeşitli suçlardan dolayı 27 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.



Ayrıca, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele İlçelerinde, polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında 965 araç sürücüsü kontrol edildi ve 17’si alkol tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan dolayı 232 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 12 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.



Girne’de kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girme ve bulunması yasak 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.



-Güvercinlik ve Gazimağusa’da kayıp şahıs…





Güvercinlik’te sakin Abdul Rehman’ın (E-22) 30 Eylül saat 20.00 sıralarında kaldığı evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirildi.



Polis, bahse konu şahsın olayın polisin bilgisine geldiği dünden itibaren arandığını açıkladı.



Öte yandan, Gazimağusa’da sakin Mehmet Uçar’ın (E-27) 6 Ekim saat 10.00 sıralarında, evinden ayrılarak kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.



Polis, bahse konu şahsın da dünden beri arandığını açıkladı.

