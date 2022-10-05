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Polisiye Haberler

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Ahmet Çakır'ın ölüm sebebi araştırılıyor... Güzelyurt’ta bir kişi uyuşturucudan tutuklandı... Sahtekarlıkla para temini... Kayıp şahıs bulundu... İskele’de asayiş ve trafik operasyonu...

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Polisiye Haberler
 Ahmet Çakır'ın ölüm sebebi araştırılıyor
 Lefkoşa’da evinde Pazartesi günü ölü bulunan Ahmet Çakır’a (E-66) yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polisten yapılan açıklamada ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

-Güzelyurt’ta bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

Güzelyurt’ta Tazminat sokak üzerinde dün polis tarafından İ.K.’nin (E-18) aracında yapılan aramada, yaklaşık 50 mg. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir öğütücü bulundu.

İ.K. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan H.U.(E-18) tutuklandı.

-Sahtekarlıkla para temini

Girne’de sahtekarlıkla para temini suçundan Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu bulunan S.B.’nin (E-60) daha önce de Girne’de, kendisini emlakçı olarak tanıtıp dolandırmak kastı ile ev kiralayacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunarak, söz konusu şahıstan tamir ücreti olarak sahtekarlıkla 400 ABD Doları nakit parayı temin olayına karıştığı tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Kayıp şahıs bulundu

2 Ekim’den beri kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Baran Güler’in bulunduğunu bildirildi.

-İskele’de asayiş ve trafik operasyonu

İskele Polis Müdürlüğü dün ve bugün sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Denetimler kapsamında, eğlence mekanlarıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 650 araç sürücüsü kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 115 araç sürücüsü rapor edilip aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Bir araç ise kayıtsız olduğundan dolayı trafikten men edildi.
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