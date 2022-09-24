Polisiye Haberler

Aktaş ve Aşık’ın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı... Güzelyut’ta gümrüksüz tütün ile Maraş otu bulundu... Bostancı sınır kapısında kaçak eti... Lefkoşa’da cinsel gücü artırıcı ilaç...

Aktaş ve Aşık’ın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı



Kayalar köyünde, önceki gün ikametgahında aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yolda yaşamını yitiren Mustafa Aktaş’ın (E-40) ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.





Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Aktaş’tan kan ve doku örnekleri alınarak kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.



Öte yandan yine önceki gün Şirinevler’de, ikametgahında ölü bulunan Şerife Aşık’ın (K-70) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, kan ve doku örnekleri alınarak, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.



-Güzelyut’ta gümrüksüz tütün ile Maraş otu bulundu…1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı



Güzelyurt’ta polis tarafından gerçekleştirilen kontrol sonucu, M.G.’nin (E-68) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 230 gram tütün ile 88 paket Maraş otu bulunarak emare olarak alındı.



Dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



-Bostancı sınır kapısında kaçak 31 kilo kuzu ve dana eti geçirmeye çalışan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı



Dün saat 17.00'de Bostancı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.B.’nin (E-35) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan denetimde, 31 kg. kuzu ve dana eti bulundu.



Etlere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



-Lefkoşa’da 27 paket cinsel gücü artırıcı ilaç tespit edildi



Lefkoşa’da, bugün saat 00.50 sıralarında polis tarafından M.Y.A.’nın (E-21)n tasarrufunda toplam 27 paket cinsel gücü artırıcı ilaç tespit edilerek emare olarak alındı.



Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.