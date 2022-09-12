Polisiye Haberler

-Lefkoşa’da darp
Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, dün trafik sorunu nedeniyle yaşanan darp olayında, 1 kişi tutuklanırken 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, olayda, M.U.(E-25), M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.(E-22) isimli kişilerin, Ubeyd Demir’i (E-39) darp edip, M.U’nun eline basması sonucu, Demir’in serçe parmağının kırılmasına neden olduğu belirtildi.
M.U.’nun (E-25) tutuklandığı, M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.’nin (E-22) aleyhinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma devam ediyor.
- Kumarhanede hırsızlık
Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, cumartesi günü, slot makinesi üzerinde bırakılan bir şahsa ait cep telefonunun çalınmasıyla ilgili zanlı olarak görülen Y.S.(E-57) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
- Kanunsuz avlanmadan 3 kişinin aleyhine yasal işlem başlatıldı
İkinci İnce Av Mevsimi dolayısıyla, dün ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucunda, toplam 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı, A.Y.(E-61)’in Boğazköy’de, meskun mahale 250 metre mesafeden fazla yaklaşmak suretiyle ve A.T.(E-49) ile A.A.(E-75)’in ise Güneşköy’de, ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıklarının tespit edildiğini kaydetti.
Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.
Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, dün trafik sorunu nedeniyle yaşanan darp olayında, 1 kişi tutuklanırken 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, olayda, M.U.(E-25), M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.(E-22) isimli kişilerin, Ubeyd Demir’i (E-39) darp edip, M.U’nun eline basması sonucu, Demir’in serçe parmağının kırılmasına neden olduğu belirtildi.
M.U.’nun (E-25) tutuklandığı, M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.’nin (E-22) aleyhinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma devam ediyor.
- Kumarhanede hırsızlık
Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, cumartesi günü, slot makinesi üzerinde bırakılan bir şahsa ait cep telefonunun çalınmasıyla ilgili zanlı olarak görülen Y.S.(E-57) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
- Kanunsuz avlanmadan 3 kişinin aleyhine yasal işlem başlatıldı
İkinci İnce Av Mevsimi dolayısıyla, dün ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucunda, toplam 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı, A.Y.(E-61)’in Boğazköy’de, meskun mahale 250 metre mesafeden fazla yaklaşmak suretiyle ve A.T.(E-49) ile A.A.(E-75)’in ise Güneşköy’de, ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıklarının tespit edildiğini kaydetti.
Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.