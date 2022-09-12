Polisiye Haberler

-Lefkoşa’da darp



Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, dün trafik sorunu nedeniyle yaşanan darp olayında, 1 kişi tutuklanırken 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, olayda, M.U.(E-25), M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.(E-22) isimli kişilerin, Ubeyd Demir’i (E-39) darp edip, M.U’nun eline basması sonucu, Demir’in serçe parmağının kırılmasına neden olduğu belirtildi.



M.U.’nun (E-25) tutuklandığı, M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.’nin (E-22) aleyhinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.



Soruşturma devam ediyor.



- Kumarhanede hırsızlık



Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, cumartesi günü, slot makinesi üzerinde bırakılan bir şahsa ait cep telefonunun çalınmasıyla ilgili zanlı olarak görülen Y.S.(E-57) tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.



- Kanunsuz avlanmadan 3 kişinin aleyhine yasal işlem başlatıldı



İkinci İnce Av Mevsimi dolayısıyla, dün ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucunda, toplam 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



Polis Basın Subaylığı, A.Y.(E-61)’in Boğazköy’de, meskun mahale 250 metre mesafeden fazla yaklaşmak suretiyle ve A.T.(E-49) ile A.A.(E-75)’in ise Güneşköy’de, ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıklarının tespit edildiğini kaydetti.



Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.