Polisiye Haberler

Girne ve Gemikonağı’nda kumar... Esentepe’de 71 yaşındaki kadının ölüm sebebi “emboli”... Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufu... Mağusa ve Geçitkale'de hırsızlık...



Girne ve Gemikonağı’nda kumar oynayan ve oynamasına müsaade eden 60 kişiye yasal işlem





Girne ve Gemikonağı’nda kumar oynayan ve oynamasına müsaade eden 60 kişiye yasal işlem yapıldı.



Girne bölgesinde faaliyet gösteren üç ayrı kumarhanede polis tarafından yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 55 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.



Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir kahvehanede ise polis tarafından yapılan kontrolde, aralarında kahvehane işletmecisinin de bulunduğu 5 kişinin “Pokerize” diye bilinen kağıt oyununu para karşılığı oynadıkları sırada suçüstü tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.







Esentepe’de 71 yaşındaki kadının ölüm sebebi “emboli”



Esentepe’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Marilyn Jean Lee’nin (K-71) ölüm sebebinin “emboli” olduğu açıklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, Lee’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.



Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufu



Gazimağusa'da, F.O.F.(E-25), I.H.N.(E-27) ve C.E.U.’nun (K-27) kaldığı ikametgahta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.



Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen V.A.J.’nin (K-27) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



Gazimağusa’da hırsızlık



Gazimağusa’da, Hayriye Karasaç’a ait ikametgah içerisinden üç farklı şahsa ait toplam 5 bin 700 TL nakit para, bir adet bayan çantası, para cüzdanı ve muhtelif banka/kredi kartları ile iki tane çeyrek, bir tane de yarım cumhuriyet altını, yine Gazimağu’da Türkan Ateş’e ait ikametgah içerisinden de 7 bin 300 TL nakit para çalındı.



Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen Y.M.M.M.H.(E-22) ve A.A.A.(E-34) tutuklandı.



Y.M.M.M.H.’nin (E-22) ayrıca 3-4 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa’da, park halinde bulunan Özlem Ağıt’a ait araç içerisinden bir adet bayan cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen farklı kişilere ait toplam 4 adet kimlik kartı ile iki adet bankamatik ve kredi kartlarını da çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.



Geçitkale’de hırsızlık



Geçitkale’de, A.A.’nın (K-45), misafir olarak kalmakta olduğu bir ikametgahtan ev sahibine ait bankamatik kartını çaldıktan sonra ATM’den 5 bin TL para çekip, hırsızlık yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.