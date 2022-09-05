Polisiye Haberler

İskele’de ani ölüm...



İskele’de “Safaköy” isimli sitede sakin Michael Steel (E-80), kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.







-İnce Avda 3 kişi ava kapalı bölgede avladı







İkinci İnce Av mevsiminin başladığı dün, ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucu, 3 kişinin Kalkanlı ve Çamlıköy’de, ava kapalı bölgelerde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.



M.G.(E-77), Y.A.(E-70) ve K.Z.(E-52) aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.