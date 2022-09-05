banner762
banner815
15 0
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
11 0
 
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
14 0
28 0
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
24 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
15 0
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
11 0
banner797

Polisiye Haberler

banner476

İskele’de ani ölüm... Ava kapalı bölgede avlanan 3 kişiye yasal işlem

banner825
Polisiye Haberler
İskele’de ani ölüm...  

  İskele’de “Safaköy” isimli sitede sakin Michael Steel (E-80), kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



-İnce Avda 3 kişi ava kapalı bölgede avladı



İkinci İnce Av mevsiminin başladığı dün, ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucu, 3 kişinin Kalkanlı ve Çamlıköy’de, ava kapalı bölgelerde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

M.G.(E-77), Y.A.(E-70) ve K.Z.(E-52) aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.
soruşturma devam ediyor.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.