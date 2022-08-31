Polisiye Haberler

Girne'de yasadışı balık avı ve hırsızlık...



Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket eden kişi hakkında yasal işlem



Girne’de izinsiz olarak zıpkınla balık avlayan kişi hakkında, Su Ürünleri Yasası’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 02.30 sıralarında, Girne’de yetkili makamdan izinsiz olarak zıpkınla balık avladığı tespit edilen Y.S.A.(E-43) hakkında yasal işlem başlatıldı.





Girne'de markete hırsızlık...



Girne’de Metroplus isimli marketten 720 TL değerindeki alkollü içkiyi çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.30 sıralarında, Girne’de Metroplus isimli markete müşteri olarak giden S.K.N. (E-21), 720 TL değerindeki alkollü içkiyi çaldığı tespit edilerek tutuklandı.