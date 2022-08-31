banner762
banner815
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
4 0
10 0
 
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
26 0
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
15 0
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
20 0
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
16 0
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
17 0
banner797

Polisiye Haberler

banner476

Girne'de yasadışı balık avı ve hırsızlık...

banner825
Polisiye Haberler

Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket eden kişi hakkında yasal işlem

Girne’de izinsiz olarak zıpkınla balık avlayan kişi hakkında, Su Ürünleri Yasası’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 02.30 sıralarında, Girne’de yetkili makamdan izinsiz olarak zıpkınla balık avladığı tespit edilen Y.S.A.(E-43) hakkında yasal işlem başlatıldı.


Girne'de markete hırsızlık...

Girne’de Metroplus isimli marketten 720 TL değerindeki alkollü içkiyi çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.30 sıralarında, Girne’de Metroplus isimli markete müşteri olarak giden S.K.N. (E-21), 720 TL değerindeki alkollü içkiyi çaldığı tespit edilerek tutuklandı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.